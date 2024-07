Tour de France „Noch einmal härter“: Geschke fiebert auf Tour-Ende hin

Bei der diesjährigen Tour schaffte er es nicht mehr, sich groß in Szene zu setzen. Das sah 2022 anders aus, als er lange Zeit das Bergtrikot getragen hatte. Oder 2015. Damals hatte Geschke nach seiner 49-Kilometer-Solofahrt in das Skigebiet Pra Loup seinen bislang einzigen Tour-Tageserfolg bejubelt. „Vor neun Jahren habe ich mich besser gefühlt als jetzt in der dritten Woche“, sagte Geschke zuletzt mit einem Schmunzeln.