Straßenrad-WM in Zürich Noch nie Weltmeister: Pogacars Traum vom Regenbogen

Seiner eigenen - jetzt schon einmaligen - Geschichte kann Pogacar ein weiteres, alles andere als alltägliches Kapitel hinzufügen - was die Vergleiche mit Merckx nur weiter befeuern dürfte. Wird der Slowene am Sonntag in Zürich erstmals Weltmeister, gewinnt er die so genannte Dreifach-Krone des Radsports. Das gelang bisher erst zwei Fahrern, dem Iren Stephen Roche und eben Merckx.