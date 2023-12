Festtage 2024 Nur kurz besinnlich: Wie Sportstars Weihnachten feiern

Tennisstar Angelique Kerber muss schon am ersten Weihnachtsfeiertag die Familie wieder verlassen und sich auf den Weg nach Australien machen. Dort startet sie mit der deutschen Auswahl und an der Seite von Alexander Zverev am 30. Dezember in Sydney beim United Cup, einem Mixed-Wettbewerb, in ihre Comeback-Saison.