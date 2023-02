Ski-WM : Odermatt holt Abfahrts-Gold - Dreßen bester Deutscher

Courchevel Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt hat die Abfahrt bei den alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich gewonnen.

Für Riesenslalom-Olympiasieger Odermatt war es der erste große Triumph in einer Abfahrt und nach dem vierten Platz im Super-G am Donnerstag ein Befreiungsschlag. Kilde, der in der alpinen Königsdisziplin diesen Winter schon fünf Weltcup-Rennen gewonnen hat, war als Favorit in die WM-Abfahrt gegangen.