Coronavirus-Pandemie : Offiziell: Tour de France 2020 in den August verschoben

Paris Olympia, Fußball-EM und Wimbledon waren längst verlegt und abgesagt, bis auch beim größten Radrennen der Welt eine Entscheidung fiel. Nun steht fest: Auch die Tour de France kann 2020 wegen der Coronavirus-Krise nicht wie geplant stattfinden.

„Nach der Ansprache des Präsidenten am Montagabend und im Rahmen des Kampfes gegen die Verbreitung von Covid-19 stimmten die Organisatoren der Tour de France mit dem Radsport-Weltverband überein, die Tour zu verschieben“, hieß es in einem Statement des Veranstalters ASO.

Die Tour soll nun am 29. August in Nizza starten und nach 3287 Kilometern in Paris enden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Ostermontag verkündet, dass „Veranstaltungen mit großem Publikum frühestens Mitte Juli abgehalten werden“ könnten. Während Fußball-EM, Olympia und Wimbledon-Turnier in den vergangenen Wochen schon abgesagt oder verlegt wurden, hatten die Organisatoren des Prestige-Events lange um eine Austragung des größten Radrennens der Welt gekämpft.