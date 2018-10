später lesen WTA Finals Ohne Coach in Singapur - Kerber vor nächstem Neuanfang FOTO: John Minchillo FOTO: John Minchillo Teilen

Von der Normalität ist Angelique Kerber in Singapur weit entfernt. Die Rätsel um ihre plötzliche Trennung von Trainer Wim Fissette drängen das Sportliche vor dem Auftakt der WTA Finals am Sonntag zunächst einmal in den Hintergrund. Von Kristina Puck, dpa