Corona-Krise : Olympia-Chefin Hashimoto: Keine Gedanken an Olympia-Absage

Tokio Trotz stark steigender Corona-Infektionszahlen in Japan schließen die Olympia-Organisatoren eine Absage oder erneute Verschiebung der Sommerspiele in Tokio definitiv aus.

In der Bevölkerung schwindet der Rückhalt: 72 Prozent der Japaner sprechen sich aus Angst vor einer weiteren Corona-Welle für die Absage oder Verschiebung der Olympischen Spiele und Paralympics in Tokio aus. Nur etwa 24 Prozent befürworten dagegen die Austragung des Ringe-Spektakels, das am 23. Juli mit der Entzündung des olympischen Feuers in Japans Hauptstadt beginnen soll, wie Anfang der Woche aus einer Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo News hervorging.

Unterdessen hat Japan am 16. April die Coronavirus-Warnstufe in den drei benachbarten Präfekturen der Hauptstadt und in einem vierten Gebiet in Zentraljapan erhöht, um strengere Maßnahmen zu ermöglichen. Sie erlauben den Leitern der Präfekturen von Montag an, kürzere Öffnungszeiten für Bars und Restaurants anzuordnen. In Tokio war bereits vier Tage zuvor wegen eines Anstiegs von Neuinfektionen die Warnstufe erhöht worden.