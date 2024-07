Sommerspiele Olympia-Fieber und gedämpfte Sorgen: Paris vor dem Start

Das Vorbild Paris elektrisiert auch den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbunds kurz vor seiner Abfahrt in die Gastgeberstadt am Dienstag. „Paris ist in der Nähe, wir werden viele Fans aus Deutschland dort haben. Das ist auch im Hinblick, dass man sich vielleicht selbst mal wieder bewerben will, positiv“, sagte DOSB-Chef Thomas Weikert im ZDF-„Sportstudio“.