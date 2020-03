Coronavirus-Pandemie : Olympia-Qualifikation der Boxer wird abgebrochen

Der Berliner Paul Wall (l) unterlag im Weltergewicht Eskerchan Madijew aus Georgien klar mit 0:4. Foto: Espa Photo Agency/CSM via ZUMA Wire/dpa.

London Kurz vor dem Abbruch der Qualifikation in London hat sich Hamsat Shadalov als erster deutscher Boxer sein Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Tokio gesichert.

Kurz vor dem Beginn der Abend-Kämpfe hatten die Veranstalter den Abbruch des Turniers zum Ende des dritten Wettkampftages angekündigt. Die Qualifikation in der britischen Hauptstadt war bis zum 24. März angesetzt und hatte am Wochenende trotz der Coronavirus-Pandemie sogar mit Zuschauern begonnen. Zugleich wurde die für Mai geplante globale Qualifikation in Paris abgesagt.