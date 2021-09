Tennis in New York : Olympiasieger Zverev im Halbfinale der US Open

Tennis in New York

New York Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat souverän das Halbfinale bei den US Open erreicht.

Im Halbfinale trifft der Weltranglistenvierte nun auf den Topfavoriten Novak Djokovic aus Serbien oder Matteo Berrettini aus Italien. Zverev steht das vierte Mal in seiner Karriere unter den Top Vier bei einem Grand-Slam-Turnier und peilt seinen ersten Triumph an. Im Vorjahr scheiterte er in New York im Finale am Österreicher Dominic Thiem.