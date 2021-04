DOSB : Olympische Nervenprobe: Impfsorge quält deutsche Athleten

Berlin Das Warten auf die Corona-Impfung wird für das deutsche Olympia-Team auch durch die Zusicherungen der Politik kaum leichter. Reicht das Impftempo wirklich? Und passt eine Impfung kurz vor den Spielen noch in den Formaufbau? So mancher verliert die Geduld.

Nur drei Monate vor der Eröffnungsfeier in Tokio quälen Zweifel am Impftempo und die Angst vor Nebenwirkungen für die Olympia-Form die ohnehin verunsicherte Athletengemeinde. DOSB-Chef Alfons Hörmann mahnte Politik und Behörden daher zur Eile: „Jetzt kommt es darauf an, gemeinsam mit allen für die Umsetzung verantwortlichen Stellen in Bund und Ländern die Impfungen in den nächsten Wochen verantwortungsvoll und professionell umzusetzen.“