Eröffnungsfeier Olympischen Winterspiele in Pyeongchang beginnen FOTO: Tobias Hase FOTO: Tobias Hase

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hat begonnen. Um 20.01 Uhr Ortszeit startete am Freitag im Olympiastadion mit Glockenläuten ein gut zweistündiges Programm unter dem Motto „Frieden in Bewegung“. dpa