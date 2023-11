Sportpolitik Olympischer Sorgenfall: IOC-Entscheid über Winterspiele

In der Not verschob das IOC die Vergabe der übernächsten Winter-Ausgabe um ein Jahr und ermutigte wohl einige zweifelnde Anwärter, es doch zu versuchen. Als Letztes gab erst in der Vorwoche das Schweizer Sportparlament grünes Licht für eine Bewerbung. „Winterspiele in der Schweiz wären ein Riesen-Booster für unser Land“, sagte Sportministerin Viola Amherd.