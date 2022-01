Weltcup : Pannentag für deutsche Skispringer in Bischofshofen

Pannentag für deutsche Skispringer in Bischofshofen

Markus Eisenbichler wurde beim Weltcup in Bischofshofen disqualifiziert. Foto: Matthias Schrader/AP/dpa

Bischofshofen Zwei Tage nach Ende der Vierschanzentournee zeigen Deutschlands Skispringer in Bischofshofen eine schwache Leistung. Severin Freund stürzt, Markus Eisenbichler wird disqualifiziert.

Erst ein Sturz, dann zu kurze Flüge und am Ende auch noch eine Disqualifikation: Die deutschen Skispringer haben zwei Tage nach dem Ende der 70. Vierschanzentournee einen echten Pannentag erwischt.

Karl Geiger landete am Samstag in Bischofshofen nach zwei Sprüngen auf jeweils 132 Meter auf Rang acht und wurde damit bester Deutscher. Sein Kumpel Markus Eisenbichler sprang erst fehlerhaft und wurde dann auch noch wegen seines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert. Zuvor war Severin Freund im ersten Durchgang gestürzt.

„Leider ein gebrauchter Tag, der sich aber angekündigt hat“, kommentierte Deutschlands letzter Tournee-Sieger Sven Hannawald in der ARD mit Blick auf die hohe Belastung der vergangenen beiden Wochen. Geiger resümierte: „Es war ein schwieriger Tag. Die Sprünge waren okay, aber die Übergranate war jetzt nicht dabei.“

Norwegischer Doppelerfolg

Für das deutsche Team lässt sich das knapp vier Wochen vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) nicht behaupten. Geigers Dominanz von vor Weihnachten ist weg, auch die mannschaftliche Geschlossenheit ist nicht mehr so groß wie zu Saisonbeginn. Für das Teamspringen am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) sind die Deutschen im Gegensatz zu den immer stärkeren Gastgebern aus Österreich sowie Norwegen nur Außenseiter.