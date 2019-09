NFL : Patriots entlassen Skandal-Footballer Antonio Brown

Foxborough/Berlin Weniger als zwei Wochen nach der Verpflichtung haben die New England Patriots Skandal-Footballer Antonio Brown wieder entlassen. Dies teilte der Super-Bowl-Champion auf seiner Homepage mit.

Das Team von Quarterback-Star Tom Brady nahm Brown zuvor für ein Jahr unter Vertrag, nachdem sich der sportlich überragende, aber menschlich anscheinend schwierige Profi erfolgreich aus seinem Kontrakt bei den Oakland Raiders geekelt hatte. „Ich bin frei!“, schrie Brown in einem Youtube-Video, das den Moment zeigen soll, in dem er von seiner Trennung von den Raiders erfuhr.

Sportlich ist Brown für jedes Team eine Verstärkung: In sechs Spielzeiten für die Pittsburgh Steelers fing er in den Hauptrundenspielen 686 Pässe für 9145 Yards - auf solche Zahlen war in so einer Zeitspanne noch niemand in der NFL gekommen.