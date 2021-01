Biathlon-Weltcup : Peiffer Dritter in Oberhof - Lesser nicht ganz zufrieden

Oberhof Nach einigen Rückschlägen schafft es Arnd Peiffer beim Weltcup der Biathleten in Oberhof wieder auf das Podest. Die Norweger sind zwar weiter nicht zu schlagen, das Sprint-Ergebnis macht aber Hoffnung.

„Die anderen sind trotzdem besser als wir. Es ist nur schön, dass wir endlich mal ein Rennen hinbekommen haben, wo nicht nur einer durchgekommen ist“, sagte Lesser. Am Mittwoch zeigten sich die deutschen Skijäger im Vergleich zur Vorwoche im Sprint zwar stark verbessert, aber der Thüringer will sich einen Monat vor der WM davon nicht täuschen lassen: „Es bleibt trotzdem unsere Meinung, dass wir nicht da sind, wo wir uns sehen. Das Ergebnis ist zwar sehr schön und sehr gut, aber ausruhen können wir uns darauf nicht.“

Im Vergleich zum ersten Weltcup in Oberhof zeigte sich der Routinier stark verbessert. Im Sprint war Peiffer an gleicher Stelle am vergangenen Freitag nach drei Strafrunden nur enttäuschender 47. geworden, eine Strafrunde des Harzers in der Mixed-Staffel kostete das deutsche Quartett zudem einen Podestplatz. Für den Erfahrensten im Team ist es ein recht turbulenter Winter, denn Peiffer zeigte auch zuvor schon seine Klasse. Im Massenstart schaffte er in Hochfilzen im Dezember den bislang einzigen Sieg für die DSV-Skijäger. Erfolg und Misserfolg lägen gerade „dicht beieinander“, merkte er an.