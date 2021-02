Biathlon-Weltmeisterschaften : Peiffer holt erste deutsche WM-Medaille in Pokljuka

Pokljuka Nach ihren desaströsen Ergebnissen bei der WM in Pokljuka stehen die deutschen Biathleten unter massivem Druck. Doch Arnd Peiffer erlöst sich und seine Kollegen: Mit Silber im Einzel wendet der Routinier ein mögliches historisch schlechtes Ergebnis ab.

Nur 16,9 Sekunden fehlten Peiffer am Mittwoch zu seinem zweiten WM-Einzelgold nach 2019. Den Sieg sicherte sich der ebenfalls fehlerfreie Norweger Sturla Holm Laegreid. Bronze ging an dessen Teamkollegen Johannes Dale.

Wie groß der Druck im deutschen Team war, zeigte die emotionale Reaktion von Kirchner, der nach Peiffers 20. Treffer völlig euphorisch die Faust ballte. Zuvor hatte ein historisches WM-Debakel gedroht. Wäre es so weitergegangen wie zuvor im Sprint und in der Verfolgung, hätte das deutsche Männer-Team erstmals seit 1969 am Ende ohne Medaille dastehen können. Doch der Harzer bewahrte sein Team davor. Die Medaille gibt Peiffer&Co. nun das ersehnte Selbstvertrauen für die Staffel am Samstag und den abschließenden Massenstart tags darauf.