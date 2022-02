Chinesische Tennisspielerin : Peng Shuai verlässt Olympia-Blase

Peking Die jüngsten Entwicklungen im Fall der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai sorgen weiter für Debatten. Die Sorgen um das Wohlergehen der Athletin sind nicht zerstreut. Auch das Internationale Olympische Komitee wird heftig kritisiert.

Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai wird nach ihrem Besuch bei den Winterspielen in Peking die geschlossene Olympia-Blase wieder verlassen. Das erklärte IOC-Präsident Thomas Bach.

Bei einem gemeinsamen Besuch beim Ski-Freestyle habe Peng ihm gesagt, dass sie sich noch im Lauf des Tages wieder in Quarantäne begebe und plane, den wegen der Coronavirus-Pandemie streng abgeschirmten Olympia-Kreislauf zu verlassen. Ob sie einen erneuten Besuch plane, konnte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees nicht sagen. Peng hatte sich in den vergangenen Tagen mit Bach zum Abendessen getroffen, der französischen Sportzeitung „L'Équipe“ ein überwachtes Interview gegeben und Wettkämpfe im Curling, Eiskunstlauf und Ski-Freestyle besucht.

Scharfe Kritik

Das IOC hat sich zum Komplizen gemacht - in mehrfacher Hinsicht. Wie will das IOC künftig glaubwürdig für Themen wie Safe Sport und andere einstehen, die die Rechte von Athlet*innen berühren? Vertrauen lässt sich schlecht mehren, wenn keins mehr da ist. #howispengshuai https://t.co/8EWyY0wDYJ

Zuvor hatten Athleten-Vereinigungen im Fall Peng Shuai scharfe Kritik am IOC geübt. „Das IOC hat sich zum Komplizen gemacht - in mehrfacher Hinsicht“, schrieb Maximilian Klein, der Beauftragte für internationale Sportpolitik der Initiative Athleten Deutschland, auf Twitter und stellte die Frage, wie das IOC künftig glaubwürdig für Themen wie Safe Sport und andere einstehen wollen, die die Rechte von Athletinnen und Athleten berühren. „Vertrauen lässt sich schlecht mehren, wenn keins mehr da ist“, betonte Klein.

Das Sportler-Bündnis Global Athlete schrieb in den Sozialen Netzwerken, dass die Athleten angewiesen worden seien, „zu China zu schweigen, weil du nicht weißt, was dir passieren könnte“.

Peng Shuai hatte in einem Interview der „L'Équipe“ erneut einen sexuellen Übergriff durch einen chinesischen Spitzenpolitiker bestritten. Der Fall bewegt die Welt, seit die frühere Weltranglisten-Erste im Doppel im November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht hatte.

Peng Shuai als Olympia-Gast

In Peking war sie am Samstag beim Curling und am Montag beim Eiskunstlauf. „Peng Shuai besucht Sportstätten. Sie scheint ruhig, lächelnd. Das IOC erzählt, es gehe ihr gut. Es sollte einem Magenschmerzen verursachen“, schrieb Global Athlete weiter. „So verdeckt man etwas. Man macht es vor der ganzen Welt.“