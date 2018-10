später lesen WTA-Turnier Petkovic besiegt Görges in Linz - Achtelfinale gegen Maria FOTO: Expa/Reinhard Eisenbauer FOTO: Expa/Reinhard Eisenbauer Teilen

Twittern

Teilen



Andrea Petkovic hat beim Tennis-Turnier in Linz das Achtelfinale erreicht. Die 31-Jährige setzte sich in zwei Stunden gegen die zwei Jahre jüngere und an Nummer eins gesetzte Julia Görges mit 1:6, 7:5, 6:4 durch. dpa