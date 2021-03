Ski alpin : Pinturault neuer Alpin-König - Luitz zum Abschluss Zehnter

Lenzerheide Der französische Skirennfahrer Alexis Pinturault gewinnt den Gesamtweltcup - und schnappt seinem Schweizer Rivalen sogar noch die kleine Kugel weg. Stefan Luitz beendet die Saison in den Top Ten.

„Ich habe so viele Jahre so hart gearbeitet“, sagte Pinturault nach seinem 34. und vermutlich bislang schönsten Weltcup-Sieg. „Danke an alle, die mich immer unterstützt haben. Es war ein hartes Jahr mit Aufs und Abs.“ Und einem Happy End für den Allrounder, der vor der Finalwoche in Lenzerheide noch gewaltig an Vorsprung gegenüber Odermatt eingebüßt, an den ersten Tagen in der Schweiz dann aber auch von den witterungsbedingten Absagen der Speedrennen profitiert hatte.