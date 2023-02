Rennen in Courchevel : Pisten-Rowdy: Skirennfahrer Ferstl sucht den WM-Mix

Rennen in Courchevel

Courchevel Bei Josef Ferstl gibt es meist nur Vollgas. 100 Prozent oder nichts. Bei den Weltmeisterschaften in Frankreich will der Skirennfahrer auch das Köpfchen einschalten.

Josef Ferstl ist so etwas wie der Pisten-Zerstörer im deutschen Speed-Team. Zwei Torstangen hat der Skirennfahrer aus Traunstein in diesem Winter schon auf seinem Gewissen.

„Ich stehe immer oben und denk mir: Heute geht's, heute zerreiße ich alles und dann sind es nur die Tore“, scherzte er vor dem Super-G bei der alpinen Ski-WM in Frankreich am Donnerstag (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport).

WM als Saisonhighlight

Beim Saisonhöhepunkt in Courchevel will der Athlet vom SC Hammer nun den richtigen Mix finden. Riskieren, ja, aber mit Köpfchen. „Die Schlauheit“ bei gewissen Toren fehle ihm. „Mit Kopf fahren geht mir ein bisschen gerade verloren“, befand der Oberbayer selbst.

In diesem Winter sucht Ferstl noch nach seiner Form. Mit nur einer Fahrt unter die Top Ten startet der Deutsche in die Titelwettkämpfe im französischen Hochgebirge. Diesen oft zitierten Killer-Instinkt spürt er trotzdem. „Bei mir ist der zu 100 Prozent immer da. Ich will da runter, ich nehme Risiko auf mich“, sagte Ferstl.