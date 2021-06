NBA : Playoff-Aus für Lakers - Schröder will bleiben

Los Angeles Dennis Schröder sollte die entscheidende Ergänzung sein im Kader des Titelverteidigers Los Angeles Lakers, um die nächste Meisterschaft in der NBA zu holen. Der Plan ist vorerst gescheitert.

Keine Stunde nach der erneut deutlichen 100:113-Niederlage des Titelverteidigers gegen die Phoenix Suns und dem 2:4-Aus schon in der ersten Runde versuchte der 27 Jahre alte Braunschweiger alle Spekulationen über einen Abschied nach nur einem Jahr vom Tisch zu wischen. Bevor er seine Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier der Nationalmannschaft Ende Juni in Aussicht stellte, sendete er noch klarere Signale an die Lakers-Fans.

Schließlich hatte er noch im Frühjahr dem Vernehmen nach einen Vierjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 84 Millionen US-Dollar abgelehnt. Allerdings sagte Schröder auch da schon, was er nun wiederholte: „Das ist meine achte Saison in der NBA. Und ich wollte einmal meine eigene Entscheidung treffen. Einmal.“ Die Lakers seien eine großartige Organisation und er fühle sich wohl. „Am Ende des Tages will ich hier sein und einen Titel gewinnen. Es ging nicht ums Geld. Klar, es soll fair sein. Aber am Ende des Tages geht es nicht ums Geld.“ Seinem Ruf in der Stadt hat das Zögern geschadet, das Verständnis rund um die Lakers hält sich in Grenzen. Bei Erfolgen in der kommenden Saison ist das aber auch schnell wieder vergessen.