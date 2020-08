NBA : Playoffs ohne Wagner und Bonga - Theis mit starker Leistung

Orlando Die Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA werden ohne die deutschen Profis Isaac Bonga und Moritz Wagner ausgetragen. Drei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde besiegelte die 107:118-Niederlage gegen die New Orleans Pelicans das vorzeitige Aus der Washington Wizards.

Die Hauptstädter konnten seit dem Einzug in das Walt Disney Resort Orlando, in dem die am 11. März zwischenzeitlich unterbrochene Saison zu Ende gespielt wird, keines ihrer fünf Spiele für sich entscheiden. Damit stehen die acht Mannschaften, die sich in der Eastern Conference für die Playoffs qualifiziert haben, fest. Gegen die Pelicans kostete Washington ein schwaches drittes Viertel den Sieg. Bonga kam in 25 Minuten auf sieben Punkte, Wagner steuerte in zehn Minuten zwei Punkte bei.