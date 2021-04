Radsport-Monument : Pogacar gewinnt Lüttich-Bastogne-Lüttich - Schachmann 9.

Millimeter-Entscheidung: Tadej Pogacar (M) siegt in Lüttich hauchdünn vor Julian Alaphilippe. Foto: Dirk Waem/BELGA/dpa

Lüttich Maximilian Schachmann präsentiert sich bei Lüttich-Bastogne-Lüttich lange Zeit im Kreis der Favoriten. Den Sieg holt sich Tour-Sieger Pogacar vor Weltmeister Alaphilippe.

Ich habe den Sprung in die entscheidende Gruppe verpasst. In der Schlussphase haben wir es einfach nicht geschafft, die Lücke zuzufahren“, haderte Schachmann, nachdem er beim Ritt durch die Ardennen verbissen um den Anschluss gekämpft hatte. Doch am letzten Anstieg war der Traum vom Sieg beim schweren Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich dahin.