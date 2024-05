Radsport Pogacar ist Giro-Triumph nicht mehr zu nehmen

Auf der 184 Kilometer langen Streck von Alpago nach Bassano del Grappa am Südrand der Dolomiten hielt sich Pogacar lange in einer größeren Verfolgergruppe auf. Etwa 36 Kilometer vor dem Ziel trat der 25-Jährige vom UAE Team Emirates an und ließ seine gesamten Mitstreiter stehen. Auch der eingeholte Pellizzari konnte Pagacar nur wenige Kilometer folgen, ehe er abreißen lassen musste.