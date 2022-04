Ehemaliger Biathlet : Politiker Ullrich zieht Konsequenzen aus Doping-Diskussion

Berlin Frank Ullrich handelt nach Anschuldigungen im Zusammenhang mit Doping in der DDR und lässt sein Amt im Aufsichtsrat der Nationalen Anti-Doping-Agentur ruhen. Ullrich bestreitet Doping-Verstrickungen.

Ullrich an Aufklärung interessiert

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hatte zuvor aus Unterlagen der DDR-Staatssicherheit zitiert, in denen der einstige Verbandsarzt des Deutschen Skiläufer-Verbandes der DDR (DSLV), Hans-Joachim Kämpfe, im März vermerkt haben soll, dass Ullrich in der Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele in Sarajewo 1984 mit dem Testosteron-Präparat Oral-Turinabol gedopt werden sollte. Ullrich sei dort in einer Liste zusammen mit 20 anderen Athleten aufgeführt.