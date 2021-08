Radsport : Politt trotzt der „großen Meute“ und fährt in Rot

Erlangen Nils Politt lässt Erinnerungen an die Tour de France wach werden. Der Kölner siegt im Alleingang auf der dritten Etappe der Deutschland Tour. Nun winkt der Gesamtsieg am Sonntag. Auch Teamkollege Pascal Ackermann hat noch beste Chancen.

Mit seinem Ausreißercoup verdrängte der Bora-hansgrohe-Profi seinen Teamkollegen Pascal Ackermann an der Spitze der Gesamtwertung. Bereits 2018 in Stuttgart konnte Politt als Ausreißer einen Tagesabschnitt der Deutschland Tour gewinnen. „Eigentlich wollte ich um die Bonus-Sekunden sprinten. Auf einmal war dann die Lücke da und dann war ich auf einmal weg mit Dylan. Ich bin natürlich superhappy, meine zweite Etappe bei der Deutschland Tour zu gewinnen“, sagte Politt dem ZDF.

„Morgen können wir alle Karten spielen. Wenn es zum Sprint kommt, haben wir ja noch Pascal“, sagte Politt mit Blick auf Sonntag in Nürnberg, wo die finale Entscheidung der im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie nicht ausgetragenen Deutschland Tour fällt. In der fränkischen Metropole endet nach 156,3 Kilometern die zuvor in Erlangen gestartete vierte Etappe. Viele ruppige Steigungen durch die Fränkische Schweiz warten dann auf Politt und seine Mitstreiter. Insgesamt haben die Radprofis dann 720,5 Kilometer vom Start in Stralsund zurückgelegt.