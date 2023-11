Winterspiele Possenspiel im Kanal: Wer bekommt die Olympia-Rennen 2026?

Deutschland müsse laut Trautvetter schnellstens seine Hausaufgaben machen, auch auf politischer Ebene. Das IOC sieht olympische Wettbewerbe in Deutschland derzeit kritisch, weil Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Sportlern aus Russland und Belarus wegen des Kriegs in der Ukraine die Einreise verweigern will. Das bedeutet laut IOC-Stellungnahme, „dass Länder, in denen es solche Beschränkungen gibt, nicht in Betracht gezogen werden können“.