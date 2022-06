Inhaftierte Basketballerin : Prozess gegen WNBA-Star Griner in Moskau beginnt am 1. Juli

Prozess gegen WNBA-Star Griner in Moskau beginnt am 1. Juli

Die Basketballerin Brittney Griner befindet sich in Moskau in Untersuchungshaft. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Moskau Mehr als vier Monate nach ihrer Verhaftung wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes am Moskauer Flughafen steht der Start der Verhandlung gegen die US-Basketballerin Brittney Griner endlich fest.

Der Prozess gegen die 31-Jährige soll am 1. Juli beginnen, meldete Russlands staatliche Nachrichtenagentur Tass am Montag unter Berufung auf das Moskauer Gericht. Das Gericht ordnete zudem an, dass Griner für die Dauer des Verfahrens in Gewahrsam bleiben muss.