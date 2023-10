American Football Purdys NFL-Märchen: Vier Touchdown-Pässe

Purdy war in der vergangenen Saison wegen Verletzungen seiner Konkurrenten vom dritten Quarterback zum Stammspieler geworden und hat noch keine seiner zehn Hauptrundenpartien verloren, seit der bis dahin unbekannte Profi in der Startaufstellung gerutscht ist. In der Talentauswahl, dem sogenannten Draft, war er einst an letzter Stelle ausgewählt worden. Seit Purdy im Dezember den Job bei den 49ers übernommen hat, gibt es in der NFL nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP kein Team, dass mehr Punkte gesammelt oder Spiele gewonnen hat als die 49ers.