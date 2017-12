später lesen IOC-Entscheidung Putin will Russlands Sportlern Olympia-Start nicht verbieten FOTO: Ivan Sekretarev FOTO: Ivan Sekretarev Teilen

Staatschef Wladimir Putin hat Russlands Sportlern einen Start bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang freigestellt. Das erklärte Putin am Mittwoch in Nischni Nowgorod, einen Tag nach der IOC-Entscheidung zum russischen Dopingskandal. dpa