Corona bei Olympia : Quarantäne-Qual: Frust bei Kombinierer Frenzel

Zhangjiakou Den ersten Olympia-Wettkampf verpasst der mit dem Coronavirus infizierte Eric Frenzel definitiv. Teamarzt und sportliche Leitung schließen einen Einsatz aus. Schon am Sonntag wird sich ein weiterer Kombinierer nach Peking aufmachen.

Der Alptraum-Start in China nahm den Nordischen Kombinierer ziemlich mit. „Ich habe ihn mental in so einer Situation noch nie gesehen“, sagte Teamarzt Stefan Pecher, der Frenzel nach eigenen Angaben seit 17 Jahren betreut. „Nicht bei Niederlagen, nicht bei Situationen mit Pech bei Weltcups oder Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Er war mental wirklich am Ende.“