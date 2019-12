American Football : Quarterback-Star Drew Brees stellt NFL-Touchdown-Rekord auf

Drew Brees von den New Orleans Saints stellte einen neuen Touchdown-Rekord auf. Foto: Butch Dill/AP/dpa.

New Orleans Quarterback-Star Drew Brees hat beim Heimerfolg seiner New Orleans Saints in der amerikanischen Football-Liga NFL einen Rekord aufgestellt.

Der 40 Jahre alte Spielmacher warf beim 34:7 (20:0) gegen die die Indianapolis Colts für 307 Yards und vier Touchdowns. Mit insgesamt 541 Touchdown-Pässen in seiner Karriere durchbrach Brees die alte Bestmarke von Peyton Manning (539 TD-Pässe). Den dritten Platz belegt Super-Bowl-Champion Tom Brady mit aktuell 538 Touchdown-Pässen.