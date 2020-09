Durchsuchung bei der Tour : Quintana äußert sich nach Razzia: „Völlig legale Präparate“

Bogotá Nach einer Razzia beim französischen Radsportteam Arkéa-Samsic noch während der Tour de France und der Aufnahme von Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Marseille hat sich der kolumbianische Teamkapitän Nairo Quintana zu Wort gemeldet.

„Die Behörden betraten mein Zimmer und beschlagnahmten völlig legale Vitaminpräparate, obwohl sie den französischen Behörden vielleicht nicht bekannt waren“, hieß es in einer Mitteilung Quintanas in den sozialen Medien. Dies sei der Hauptgrund, warum es Zeit braucht, um alles, was passiert ist, aufzuklären. Quintana soll am Wochenende bei der Straßenrad-WM in Imola an den Start gehen.