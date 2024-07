Tour de France Radprofi Girmay gewinnt achte Etappe - Ackermann Vierter

Das sah in der Radsport-Welt im Frühjahr noch anders aus. Die Top-Stars um Remco Evenepoel und Titelverteidiger Vingegaard hatten sich bei einem Massensturz der Favoriten bei der Baskenland-Rundfahrt schwer verletzt. Insbesondere hinter Vingegaards Start bei der Tour stand lange ein großes Fragezeichen. Doch der Däne zeigte, dass er mit dem slowenischen Top-Favoriten Pogacar bislang besser mithalten konnte als angenommen. Bei der ersten Bergherausforderung am Col du Galibier und dem Einzelzeitfahren am Freitag baute Pogacar seinen Vorsprung auf den Dänen allerdings aus.