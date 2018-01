später lesen Sieg im Sprint Radprofi Greipel gewinnt erste Etappe der Tour Down Under FOTO: Dan Peled FOTO: Dan Peled Teilen

Der deutsche Topsprinter André Greipel hat einen perfekten Einstand in die neue Rad-Saison und ein glänzendes Comeback bei der Tour Down Under gefeiert. Der 35-Jährige aus Hürth gewann die erste Etappe über 145 Kilometer von Port Adelaide nach Lyndoch. dpa