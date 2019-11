BVB-Präsident : Rauball vor Wiederwahl: Ruhe im Verein „das Allerwichtigste“

Berlin Reinhard Rauball hat vor seiner erwarteten Wiederwahl als Präsident von Borussia Dortmund Stabilität im Team angemahnt.

Er sei der Auffassung, „dass in der Mannschaft mehr steckt, als das Negativ-Erlebnis in München vermuten lässt“, erklärte Rauball unter Bezug auf die jüngste 0:4-Schlappe des BVB beim FC Bayern. „Das Spiel in München war eine herbe Enttäuschung. So etwas hatten wir nach dem Sieg über Inter Mailand nicht annähernd erwartet“, räumte der Präsident ein.