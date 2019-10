Champions League : Real mit historischer Auftaktschwäche - PSG Gruppenerster

Madrid Real Madrid ist erstmals ohne Sieg in die ersten beiden Vorrundenspiele der Champions League gestartet.

Zwei Wochen nach der 0:3-Auftaktniederlage bei Paris Saint-German kamen die Königlichen in der Gruppe A gegen den FC Brügge nur zu einem 2:2 (0:2). Emmanuel Bonaventure hatte die Gäste vor 71.000 Zuschauern im Stadion Santiago Bernabeu mit zwei Treffern (9. und 39. Minute) in Führung gebracht.

„Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht. Brügge ist in der ersten Halbzeit zweimal vor das Tor gekommen und hat zweimal getroffen“, sagte Torschütze Casemiro und konnte dem Remis auch etwas Gutes abgewinnen: „Wir sind in der Gruppe noch gut dabei.“