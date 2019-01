Die kleine Podestserie von Viktoria Rebensburg ist beim vorletzten Riesenslalom vor den Weltmeisterschaften gerissen. Nach zwei zweiten Plätzen in Courchevel und Semmering kam die beste deutsche Skirennfahrerin am Kronplatz nicht über Rang fünf hinaus. dpa

„Top Fünf, damit bin ich zufrieden“, sagte Rebensburg und verwies auf gesundheitliche Probleme in der vergangenen Woche. Sie habe mehr oder weniger im Bett gelegen und „nicht bei 100 Prozent“, sagte Rebensburg dem BR-Fernsehen.

Überlegene Siegerin in Südtirol war Mikaela Shiffrin aus den USA. Weltmeisterin Tessa Worley aus Frankreich auf Platz zwei hatte 1,21 Sekunden Rückstand. Dritte wurde Marta Bassino aus Italien. „Es hat richtig Spaß gemacht“, sagte Shiffrin. In der Gesamtwertung steht sie jetzt bei 1394 Punkten - die Slowakin Petra Vlhova auf Rang zwei hat 898 Zähler. Mit dem Sieg übernahm Shiffrin auch die Führung in der Disziplinwertung und hat dort nun zehn Punkte Vorsprung auf Worley.

Die beiden anderen Deutschen, Veronique Hronek und Marlene Schmotz, waren im zweiten Lauf nicht mehr dabei. Hronek schied aus, Schmotz war knapp zu langsam für das Finale.

An welchen Rennen Rebensburg in Cortina d'Ampezzo teilnehmen wird, will sie erst am Mittwoch entscheiden. „Ich muss zu Hause mal schauen wie es mir geht, wie es sich entwickelt“, sagte sie. Am Freitag und Samstag stehen Abfahrten auf dem Programm, am Sonntag noch ein Super-G. „Der Super-G ist sicherlich der Hauptfokus“, sagte Rebensburg. Sie habe aber auch in der Abfahrt ein paar Dinge getestet und fände interessant, wie das in einem Weltcup funktioniert.

