Riesenslalom-Weltcup : Rebensburg verpasst Podium um 0,04 Sekunden - Schmotz stark

Viktoria Rebensburg verpasste in Courchevel knapp das Treppchen. Foto: Marco Trovati/AP/dpa.

Courchevel Deutschlands beste Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg ist in Courchevel Vierte geworden. Einmal mehr hat sie Pech mit den Hundertstelsekunden - ein Wimpernschlag fehlt zum Podest. Eine Teamkollegin dagegen überzeugt und rast in die Top Ten.

Sie wurde Vierte und verpasste damit im vierten Weltcup nacheinander in ihrer Paradedisziplin einen Podestrang. „Ein bissl enttäuscht bin ich schon“, sagte die 30-jährige Rebensburg im BR. Sie fuhr in ihrer Laufbahn schon mehrfach knapp an Erfolgen vorbei.