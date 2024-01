Team Bora-hansgrohe Red Bull-Einstieg: Neue Rad-Zeitrechnung im Zeichen der Dose

Was dort ausbaldowert wird, soll eine neue Zeitrechnung im Radsport einläuten. Schaut man sich die Engagements des österreichischen Unternehmens in der Formel 1 und im Fußball an, dann wird klar: Man hat einen langen Atem und vor allem irgendwann großen Erfolg. „Sie sind auf absolutem Top-Niveau und versuchen immer das Beste vom Besten. Von den Dingen, die man in anderen Sportarten sieht, da geht es immer nur nach vorn“, sagt der aktuell beste deutsche Radprofi Lennard Kämna.