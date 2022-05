Deutscher Eishockey-Bund : Reindl mit Applaus als DEB-Präsident verabschiedet

München Der scheidende Präsident Franz Reindl hat die künftige Führung des Deutschen Eishockey-Bundes vor „enormen Herausforderungen“ gewarnt.

„Das wird kein Honiglecken, das kann ich schon sagen“, sagte Reindl in seinem abschließenden Bericht bei der Mitgliederversammlung des DEB in München. „Wir müssen das Gaspedal weiter durchdrücken, anders geht es nicht“, sagte der 67-Jährige, der bei der Präsidiumswahl nicht mehr antritt.

Reindl nannte exemplarisch die problematische Situation der Eisflächen in Deutschland und die anstehende WM-Bewerbung für das Jahr 2027. Er appellierte an das nachfolgende Präsidium, die enge Zusammenarbeit mit den Profiligen fortzusetzen und das Nationalteam weiter in den Mittelpunkt zu stellen. „Ohne die Lokomotive Nationalmannschaft geht es nicht. Sie muss eine Sonderstellung haben“, sagte Reindl, der mit langem Applaus verabschiedet wurde.