Im Einzelzeitfahren chancenlos : Rekordchampion Martin bei WM ohne Happy End

Harrogate Tony Martin wischte sich völlig enttäuscht den Schweiß aus dem Gesicht - alle Mühe war vergebens. Für den angeschlagenen Rekordweltmeister hat sich in der Hügellandschaft von Yorkshire der Traum von einer weiteren Medaille zerschlagen.

2:27 Minuten hinter dem alten und neuen Weltmeister Rohan Dennis aus Australien wurde der 34-Jährige gestoppt - für Martins Verhältnisse fast schon Welten. Silber und Bronze gingen an das belgische Wunderkind Remco Evenepoel und den Italiener Filippo Ganna.

Der Kölner Nils Politt kam als zweiter deutscher Starter mit mehr als vier Minuten Rückstand auf Platz 22. „Ich bin ziemlich zufrieden mit meiner Fahrt. Ich wüsste nicht, was ich besser hätte machen können“, sagte Politt. Immerhin hat der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) durch die Top-Ten-Platzierung einen zweiten Startplatz für das olympische Einzelzeitfahren in Tokio gesichert. Für Martin allerdings kein wirklicher Trost. „Olympia ist nicht in meinem Kopf. Das bringt auch keine Extra-Motivation“, sagte der Wahl-Schweizer.