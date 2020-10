99. Sieg im 101. Match : Rekordmann Nadal bei French Open im Finale

Paris Ohne Satzverlust erreicht Rafael Nadal das Finale der French Open. Im 13. Endspiel hat er die Chance auf den 13. Titel. Für den kleinen Argentinier Diego Schwartzman war Nadal eine Nummer zu groß.

„Ein weiteres Mal hier im Finale zu sein, ist unglaublich. Das ist ein sehr schöner Moment“, sagte Nadal in seiner kurzen Ansprache auf französisch auf dem wegen der Corona-Auflagen nur spärlich gefüllten Court Philippe Chatrier. Mit dem Sieg in 3:09 Stunden gegen den nur 1,70 Meter großen Argentinier zementierte der Linkshänder aus Mallorca seinen Sonderstatus auf den roten Ascheplätzen am Bois de Boulogne. In seinem 101. French-Open-Match feierte er den 99. Sieg.