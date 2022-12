Weltcup : Riesenslalom: Schmid Fünfter in Alta Badia

Alta Badia- Skirennfahrer Alexander Schmid hat im letzten Riesenslalom des Jahres einen Podestplatz erneut verpasst, seine gute Form aber bestätigt.

Anton Grammel (22.) und Fabian Gratz (25.) sammelten ihre ersten Weltcuppunkte im Riesenslalom in diesem Winter. Julian Rauchfuß und Stefan Luitz verpassten den Finaldurchgang der besten 30. Für die Techniker steht zum Jahresabschluss am Donnerstag noch ein Slalom in Madonna di Campiglio an.