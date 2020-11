Deutsche Eishockey Liga : „Riesige Herausforderung“: Erstliga-Eishockey will Neustart

Neuss Erst sollte die Deutsche Eishockey Liga Mitte September, dann Mitte November starten. Nun soll endgültig entschieden werden. Die positiven Zeichen der vergangenen Tage deuten darauf hin, dass es am Neustart kaum Zweifel geben dürfte. Auch Köln ist bereit.

„Ich hätte mir von Anfang an ein bisschen mehr Mut erwartet“, sagte der Olympia-Zweite Patrick Reimer, einer der Initiatoren der Spielergewerkschaft, der Deutschen Presse-Agentur. „Dass man von Anfang an gesagt hätte: 'Wir wissen, was für Probleme auf uns zukommen, aber wir werden auf jeden Fall eine Saison spielen.' Da hat man sich doch sehr bedeckt gehalten, und zum Teil hatte man das Gefühl, dass es vielleicht nicht immer das Ziel war. Aber jetzt steht im Vordergrund, dass es eine Saison geben wird, so wie es aussieht.“