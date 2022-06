Wimbledon : Rittner über Kerber in Wimbledon: Traue ihr „alles zu“

Rittner über Kerber in Wimbledon: Traue ihr „alles zu“

Damentennis-Bundestrainerin Barbara Rittner begleitet das Turnier in Wimbledon vom TV aus. Foto: Marius Becker/dpa

London Auf dem Sofa erlebte Damen-Bundestrainerin Barbara Rittner vor dem Fernseher mit Blick auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon einen „guten Tag“.

Wegen einer Corona-Infektion muss die 49-Jährige derzeit auf eine Reise nach London verzichten, durfte sich aber über den Einzug von drei deutschen Tennisspielerinnen um Angelique Kerber in die dritte Runde beim Grand-Slam-Turnier freuen. Der Deutschen Presse-Agentur sagt Rittner, was sie der Siegerin von 2018 zutraut, welche Bedeutung der Sensationserfolg von Jule Niemeier hat und warum das Rasen-Spiel von Tatjana Maria so besonders ist.