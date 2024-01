Weltcup in Innsbruck Rodel-EM: Silber und Bronze für Taubitz und Berreiter

Bereits am vergangenen Wochenende hatte sich Taubitz in Winterberg lediglich hauchdünn um 0,029 Sekunden geschlagen geben müssen. Dritte in Innsbruck mit einem Rückstand von 0,239 Sekunden wurde Weltmeisterin Anna Berreiter aus Berchtesgaden, die hinter Europameisterin Egle und Taubitz auch EM-Bronze gewann.