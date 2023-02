Weltcup in St. Moritz : Rodeln: Drei Rennen, drei Siege

Weltcup in St. Moritz

Rodler Max Langenhan siegte in St. Moritz. Foto: Friso Gentsch/dpa

St. Moritz In der Schweiz sind die deutschen Rodlerinnen und Rodler nicht zu schlagen. Ein Olympiasieger hat plötzlich wieder richtig gute Chancen auf den Sieg im Gesamtweltcup.

Vize-Weltmeister Max Langenhan hat beim Rodel-Weltcup in St. Moritz den Einsitzer-Wettbewerb vor dem dreimaligen Olympiasieger Felix Loch gewonnen.

Der 23-Jährige aus Friedrichroda setzte sich in 2:13,596 Minuten trotz eines Patzers im zweiten Lauf hauchdünn vor seinem Teamkollegen aus Berchtesgaden durch. „Ich bin glücklich, mit dem Riesenfehler überhaupt noch oben zu stehen“, sagte Langenhan.

Loch holt im Gesamtweltcup auf

Im Kampf um den Gesamtweltcup machte der 33 Jahre alte Loch ordentlich Boden auf den Spitzenreiter Dominik Fischnaller gut - der Italiener wurde nur Achter. Vor dem Finale am nächsten Wochenende in Winterberg liegt Loch mit 721 Punkten nur 36 Zähler hinter Fischnaller (757).

Für einen Weltcup-Sieg gibt es bei den Rodlern 100 Punkte. „Es wird spannend“, sagte Loch. „Ich versuche, in Winterberg noch mal ein gutes Rennen zu fahren. Und dann werden wir sehen, wer am Ende ganz vorne ist. Aber wenn es am Ende der Zweite ist, bin ich auch megahappy.“