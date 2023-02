Weltcup in Winterberg : Rodeln: Sieben Siege in acht Rennen

Winterberg Auch nach der Weltmeisterschaft sind die deutschen Rennrodler weiter top unterwegs. In Winterberg räumt das Team ordentlich ab.

Die deutschen Rennrodler sind weiter in Topform. Zwei Wochen nach der Weltmeisterschaft in Oberhof feierte das Team beim Heim-Weltcup in Winterberg am Wochenende in allen klassischen Einzelrennen und in drei der vier Sprintrennen Erfolge.